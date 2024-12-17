Необходима 3D-анимация в 'Блендер' с объяснением создания видеоурока. Анимация должна включать действия персонажей, начиная с написания заголовка и заканчивая выкладыванием видео на YouTube. Сюжет включает персонажа, который объясняет процесс и демонстрирует его на практике. Важна четкость и последовательность действий в анимации.
Создание 3D-вращающегося кубика с надписью
Ищу 3D-дизайнера для выполнения задания по созданию вращающегося кубика с надписью на гранях. Необходимо, чтобы кубик выглядел привлекательно и был анимирован. Жду предложений и примеры работ.
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