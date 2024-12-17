Создание 3D-вращающегося кубика с надписью

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Закрыт2 заявки205 просмотров

Ищу 3D-дизайнера для выполнения задания по созданию вращающегося кубика с надписью на гранях. Необходимо, чтобы кубик выглядел привлекательно и был анимирован. Жду предложений и примеры работ.

3D-моделирование
5 месяцев назад
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