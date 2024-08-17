Создание CGI/VFX ролика с использованием AI для бренда сумок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок261 просмотр

Ищется профессионал в области CGI и VFX, способный создать вертикальный ролик длительностью 5 секунд. В наличии имеется отснятый кадр с продуктом. Необходимо создать видео, где девушка (отснятого кадра нет) облиззывает острый логотип бренда, который слегка режет ей язык, вызывая стекание зеркальной серебряной краски. Опыт в создании аналогичных проектов с использованием AI и CGI обязателен.

НейросетиСоздание видео
4 месяца назад
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