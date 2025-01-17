Ищется специалист для создания рига велосипеда в Cinema 4D. Готовая модель уже имеется, референсы по ригу доступны. Бюджет обсуждается.
Создание и анимация низкополигонального аниме-персонажа в Blender
Необходимо поэтапно создать и частично анимировать низкополигональную 3D модель аниме-персонажа в Blender (примеры выполнения каждого этапа прилагаются). Полная свобода творчества (однако если необходим референс, то он будет предоставлен). Каждый этап создания необходимо поместить в отдельный файл. К файлу необходимо приложить пару фото процесса создания и фото рендера этапа. Этапы:
- Создание тела персонажа. На данном этапе необходимо создать тело (голова, волосы, торс, руки, ноги) персонажа. Фото процесса создания лица на фоне референса, фото рендера получившегося тела.
- Создание одежды. Фото рендера персонажа в одежде.
- Создание рига тела и его анимация. На этом этапе должен быть создан риг тела и анимации бега, прыжка и ходьбы. Фото рига, видео анимации бега, прыжка и ходьбы.
- Создание рига лица и его анимация, создание оружия. На данном этапе необходимо создать риг лица, анимацию открытия глаз и улыбки, а также создание копья, лука и пентаграммы магической атаки (список может быть уменьшен в случае возникновения трудностей). Фото рендера оружия, видео анимации открытия глаз и улыбки.
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