Создание и подготовка к печати 3D модели карты Святой Земли

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Закрыт3 заявки206 просмотров

Ищу дизайнера для создания 3D модели карты Библейского Израиля с текстом на русском языке и визуальной имитацией деревянной рамки. Модель должна быть оптимизирована для печати на 3D принтере с высоким разрешением.

Требования к проекту:

  • Создать модель с чёткими и хорошо различимыми деталями.

  • Подготовить файл в формате, подходящем для 3D печати (например, STL).

  • Обеспечить высокое качество детализации для печати с разрешением до 0.1 мм.

Ожидаемый результат: Готовый к печати файл 3D модели, включающий все требуемые элементы и детали.

3D-моделированиеСоздание карт
2 месяца назад
kingvii
Иван 
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2 месяца назад
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