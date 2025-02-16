Ищу дизайнера для создания 3D модели карты Библейского Израиля с текстом на русском языке и визуальной имитацией деревянной рамки. Модель должна быть оптимизирована для печати на 3D принтере с высоким разрешением.

Требования к проекту:

Создать модель с чёткими и хорошо различимыми деталями.

Подготовить файл в формате, подходящем для 3D печати (например, STL).

Обеспечить высокое качество детализации для печати с разрешением до 0.1 мм.

Ожидаемый результат: Готовый к печати файл 3D модели, включающий все требуемые элементы и детали.