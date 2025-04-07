Требуется иллюстратор для создания 3D-изображений декораций ресторана. Необходимо изобразить вход с брусовой конструкцией и бархатной тканью, а также интерьер ресторана 9 х 9 метров с меблировкой, черным ковролином и декоративными элементами. Предоставлены размеры и фото для работы.