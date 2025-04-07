Создание кастомной бленды для автомобильной фары

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Фото есть, размеры есть, необходимо создать модель для принтера

3D-моделирование
12 дней назад
guest_1745193045912
12 дней в сервисе
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12 дней назад
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Нет заявок фрилансеров