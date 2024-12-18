Создание концепта персонажа и 3D модели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка162 просмотра

Требуется разработка концепта персонажа по техническому заданию и референсу, а также создание 3D модели с текстурами и подготовка рига под анимацию. Оперативный фидбек и своевременная оплата гарантируются. Возможность постоянного сотрудничества при положительном опыте.

3D-моделированиеСоздание персонажей
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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онлайн
61 отзыв
4 месяца назад