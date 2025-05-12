Разработка 3D-анимационного ролика продолжительностью 10-12 секунд, демонстрирующего твердотопливный котел. Ролик должен быть выполнен в разрешении 1920x1080 и формате .mp4. Входные материалы: 3D-модель котла, логотип в .svg, цветовая палитра и слоган. Обязательное требование - эффектное появление логотипа и слогана в финальной части ролика. Срок выполнения 7-10 рабочих дней.