Создание макета 3D кольца по референсу

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  2. 3D-графика
Открыт4 заявки78 просмотров

Требуется дизайнер для создания макета 3D кольца, основываясь на предоставленном референсе. Дедлайн выполнения работы - 30 мая.

3D-моделирование
10 часов назад
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