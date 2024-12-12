Необходимо создать качественный рендер крафтового бумажного стаканчика с трубкой. Логотип будет предоставлен для наложения. Ожидается высокое качество изображения.
Создание модели персонажа
Создание модели персонажа из компьютерной игры RF Online для печати на 3Д принтере.
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