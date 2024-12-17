Создание новогоднего 3D ролика

$300
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки195 просмотров

Требуется специалист для создания небольшого новогоднего 3D ролика. Дедлайн выполнения работы - 29 января. Бюджет составляет 30 000 рублей. Пожалуйста, предоставьте ссылку на портфолио с уже реализованными работами и внимательно ознакомьтесь с техническим заданием по указанной ссылке.

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