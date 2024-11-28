Необхідно створити 3D візуалізацію укриттів, що відповідають військовій тематиці. Важливо врахувати деталі та специфіку конструкцій для реалістичного відтворення.
Создание реалистичного героя на базе метахумана для рекламы
Ищем специалиста для создания реалистичного героя на базе метахумана для рекламного контента. Необходим опыт работы с Mh пайплайном. После создания цифрового дубля потребуется анимация и ретаргетинг контента. Оплата обсуждаема, нужны люди с опытом. Проект долгосрочный и не для РФ.
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