Создание реалистичного героя на базе метахумана для рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка208 просмотров

Ищем специалиста для создания реалистичного героя на базе метахумана для рекламного контента. Необходим опыт работы с Mh пайплайном. После создания цифрового дубля потребуется анимация и ретаргетинг контента. Оплата обсуждаема, нужны люди с опытом. Проект долгосрочный и не для РФ.

Анимация персонажейСоздание персонажей
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
месяц назад