Ищем специалиста для создания реалистичного героя на базе метахумана для рекламного контента. Необходим опыт работы с Mh пайплайном. После создания цифрового дубля потребуется анимация и ретаргетинг контента. Оплата обсуждаема, нужны люди с опытом. Проект долгосрочный и не для РФ.