Создание SVG-файла с логотипом и текстом в 3D (шикарное качество)

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

У меня есть картинка, созданная искусственным интеллектом. Она включает логотип и надпись. Мне необходимо преобразовать её в векторный формат (SVG) с добавлением 3D-эффекта в высоком качестве.

Требования:

• Сохранить текущий дизайн логотипа и текста.

• Выполнить в формате SVG для возможности масштабирования.

• Добавить реалистичный 3D-эффект (металл, стекло или другие текстуры).

• Шикарное качество работы.

Готов предоставить исходное изображение для работы. Жду ваших предложений по срокам и стоимости!

3D-моделированиеОтрисовка логотипов
3 месяца назад
guest_1737401200641
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