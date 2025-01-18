Здравствуйте!

У меня есть картинка, созданная искусственным интеллектом. Она включает логотип и надпись. Мне необходимо преобразовать её в векторный формат (SVG) с добавлением 3D-эффекта в высоком качестве.

Требования:

• Сохранить текущий дизайн логотипа и текста.

• Выполнить в формате SVG для возможности масштабирования.

• Добавить реалистичный 3D-эффект (металл, стекло или другие текстуры).

• Шикарное качество работы.

Готов предоставить исходное изображение для работы. Жду ваших предложений по срокам и стоимости!