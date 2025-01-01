Разработать реалистичную 3D-модель стандартной пластиковой бутылки питьевой воды объемом 0,5 л, 1 л и 1,5 л. Модель должна быть выполнена из прозрачного PET-пластика с легким голубым оттенком и включать варианты с наполненной и пустой бутылкой. Требования: формат OBJ или Blender, средний полигонаж, точные размеры, элементы брендинга. Первый черновик через 5 дней, финальная модель через 10 дней после утверждения.
Создание текстур и анимация для модели руки
Необходимо создать текстуры для статуи в стиле Bazo Balov или Dishonored 2, а также анимировать статичный рендер руки. Работа включает: 1. Создание текстуры для статуи с простой запеченной текстурой и картой нормалей. 2. Создание текстуры в другом стиле. 3. Анимация руки (1 секунда) с запеканием текстур и нормалей. Ожидается работа с Blender и Substance. Оплата поэтапная, ожидаются релевантные работы и предполагаемые бюджеты.
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