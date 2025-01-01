Необходимо создать текстуры для статуи в стиле Bazo Balov или Dishonored 2, а также анимировать статичный рендер руки. Работа включает: 1. Создание текстуры для статуи с простой запеченной текстурой и картой нормалей. 2. Создание текстуры в другом стиле. 3. Анимация руки (1 секунда) с запеканием текстур и нормалей. Ожидается работа с Blender и Substance. Оплата поэтапная, ожидаются релевантные работы и предполагаемые бюджеты.