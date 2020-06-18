Создать 3D изображения изделий по чертежу

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт25 заявок886 просмотров

Добрый день. Необходимо создать 3D изображения большого количества готовых металлических изделий. Я даю чертежи детали и фото, на выходе нужно получить изображения такого качества, как на файле в приложении

5 лет назад
guest_15747645007184
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олександр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Саидмурад
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Антон
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Леонид
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Герман
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Слава
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
5 лет назад
Анатолий
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
5 лет назад
Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать настройку материалов в модели в блендере

    Ссылка на модель https://cloud.mail.ru/public/4J7r%2Foh1BDQX9H . Материалы должны работать в формате gltf. Итоговый glb файл (сжатая версия gltf) желательно выдержать в пределах 5 Мб. Текстуры по размерам длины и ширины должны быть кратны степени двойки (256, ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать площадку в 3D по чертежам (Blender)

    Добрый день. Есть задача отрисовать экстерьеры + интерьеры водозаборного узла в 3D с выставленным светом, тенями и текстурами. Принимаю работу только в Blender'е, не 3DMAX, не Cinema, не эскпорты из подобных программ – ...

    3ds MaxBlender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Модель 3D с морфами

    Ищу модельщика 3D для создания модели очков с морфами. Большим плюсом будет если вы работали со Spark AR Studio. Морфы нужны будут для подгонки очков к лицу в интерактивном приложении Буду признателен если есть ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подготовить набор моделей в Blender

    Необходимо по нашим примерам подготовить набор моделей в Blender (сразу укажу, что это будут модели оружия, при этом не высокой проработки, но сохраняющие общие визуальные сходства с примерами). Итоговые модели предоставить в формате .FBX. ...

    Blender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевести модель в блендер из скетчапа

    Перевести модель в блендер из скетчапа (ссылка на програму и плагин экспорта в GLTF - https://cloud.mail.ru/public/MYaT%2FJWAy7fbHy) и назначить реалистичные свойства материалов для формата GLTF. При успешном выполнении задания возможно долгосрочное сотрудничество с ...

    HTML
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Unity проект

    Всем привет! В связи с появлением нового проекта в компании нам необходим unity разработчик, который сможет нам помочь с завершением проекта. Проект очень интересный и рассчитан на несколько месяцев (но объем, естественно, можете ...

    Unity
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3d-модель

    $10

    Требуется построить 3-d модель по фотографиям.

    3D-графика35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Чертеж в solidworks с видео скрином

    нужен чертеж в фомате солид и dxf c чертежом нужно обязательно прислать видео скрин работы без звука от а до я дополнительная информация ищу команду которая часто на связи и умеет моделировать ...

    SolidWorks
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад