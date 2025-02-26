Создать 3D модели (есть AI и PNG исходники)

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Закрыт3 заявки326 просмотров

Здравствуйте, проект бюджетный для студентов и начинающих, есть такие доски (рис 1) нужно их сделать в 3D с разной текстурой (дерево, металл, пластик (у пластика 7 цветов)) все размеры дам. Всего этих объектов 20 шт

3D-моделированиеBlender
2 месяца назад
pisalo
Борис 
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