Требуется высококачественная архитектурная визуализация интерьера ( объем работы - около 200м).Интерьер в классическом стиле. Исходные данные : планы в AutoСad (dwg) или MicroStation(dgn), подборка всех материалов, мебели. На выходе нужны картинки различных ракурсов. Интересует стоимость работы. Пожалуйста, ...
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Здравствуйте
Требуется создать детализированную модель торгового центра.
Только фасады, без внутренних интереров
Для работы будут предоставлены все материалы.
Исходный файл должен открываться в 3ds Max 9
Все обьекты сцены логично сгруппированы
Оставляйте примерные расценки, время на выполнение и контакты!
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