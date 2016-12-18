Создать дизайн новой душевой кабинки в 2D и 3D

Нужно сделать 3d конструктор в Web-е, а потом сделать мобильное приложение Вот пример: https://www.behance.net/gallery/2912627/3D-Shoes-for-BESPOKE-FACTORY http://mrjohnshoes.com/en/content/6-3d-configurator - более приближен к тому, что нужно Все варианты должны быть привязаны к нашим ...