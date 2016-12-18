Создать дизайн новой душевой кабинки в 2D и 3D

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Закрыт6 заявок194 просмотра

Требуется создать новый технологичный дизайн душевой кабинки в стиле Lamborghini Aventador.

Сначала наброски и рисунки после утверждения необходимо создать 3D модель.

8 лет назад
moto24ua
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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