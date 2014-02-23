Создать модель мотовездехода

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Завершен1 заявка125 просмотров

Нужно создать 3 модели 3д мотовездехода макс. Требуется фотореалистичное качество моделей.

11 лет назад
scott2to
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tigerkid
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$500
14 дней
Результатом сотрудничества доволен на все 100%. Проект был сложный, но спасибо Саша тебе за терпение. Профессионал за работой! Всем рекомендую!
С Антоном было приятно работать. Очень интересный проект. По оплате никаких вопросов - все четко. Спасибо)

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tigerkid
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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