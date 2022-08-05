Создать скин в 3DS Max для GTA: San Andreas на основе существующих

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок452 просмотра

Задача заключается в том, чтобы скомпилировать из нескольких уже готовых скинов и текстур один готовый так, чтобы он выглядел гармонично и его возможно было использовать в игре.

Суть в том, чтобы создать скриншот, который максимально имитирует фото (приложено). В игре этим я займусь уже сам.

Я попробовал сделать это самостоятельно, однако игра не захотела его воспроизводить. Все текстуры, модели, программы для редактирования .txd и замены модели/текстур в игре и видеоурок также прилагаются.

Кисти рук, ноги, спину можно не прорабатывать.

Задача для опытного 3D моделера максимально простая.

3ds Max
3 года назад
guest_16600170928817
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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