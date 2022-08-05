Задача заключается в том, чтобы скомпилировать из нескольких уже готовых скинов и текстур один готовый так, чтобы он выглядел гармонично и его возможно было использовать в игре.

Суть в том, чтобы создать скриншот, который максимально имитирует фото (приложено). В игре этим я займусь уже сам.

Я попробовал сделать это самостоятельно, однако игра не захотела его воспроизводить. Все текстуры, модели, программы для редактирования .txd и замены модели/текстур в игре и видеоурок также прилагаются.

Кисти рук, ноги, спину можно не прорабатывать.

Задача для опытного 3D моделера максимально простая.