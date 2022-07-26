Необходимо создать 2 AR-фильтра с 3D-моделями: голова обезьяны и голова осла. Обе модели должны быть анимированы, с ротовыми полостями и возможностью звукового сопровождения. Целевая аудитория - дети, поэтому дизайн должен быть привлекательным и безопасным. Используйте референсы для точного воссоздания моделей, избегая судебных претензий.
Создать в 3D персонажа, похожего на героя фильма STAR WARS
Доброго времени суток. Для создания этикетки жидкости для электронных сигарет требуется создать визуализацию персонажа по аналогии с прикрепленными файлами. Будет два персонажа - для двух степеней крепости. Для каждого персонажа будет 10 утвержденных вкусов:
1) Джекфрут Малина Жвачка
2) Груша Личи Малина
3) Энергетик Манго
4) Лимонад земляника клубника
5) Ананас Клубника Грейпфрут
6) Арбуз Киви Лимонад
7) Банан Клубника Шейк
8) Арбуз и Дыня
9) Красный Апельсин и Грейпфрут
10) Банан Ваниль Крем
Линейка крепкая тёмная сторона-ситхи, линейка лёгкая - светлая сторона - джедаи.
Идея такая, чтобы цвета жидкости, которая обливает персонажа, совпадали с определенным вкусом. Например, жидкость #9 - Красный Апельсин и Грейпфрут. Жидкость цвета красного апельсина стекает с персонажа. Вместо цветов, которые показаны на примере, можно использовать фрукты/ягоды определенного вкуса жидкости.
Важный момент - персонажа необходимо видоизменить, чтобы он отличался от оригинального героя Star Wars. Изображения видоизмененных предоставлю.
ВАЖНО! В отклике, пожалуйста, пишите стоимость создания одного 3D персонажа, облитого жидкостью )
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