Доброго времени суток. Для создания этикетки жидкости для электронных сигарет требуется создать визуализацию персонажа по аналогии с прикрепленными файлами. Будет два персонажа - для двух степеней крепости. Для каждого персонажа будет 10 утвержденных вкусов:

1) Джекфрут Малина Жвачка

2) Груша Личи Малина

3) Энергетик Манго

4) Лимонад земляника клубника

5) Ананас Клубника Грейпфрут

6) Арбуз Киви Лимонад

7) Банан Клубника Шейк

8) Арбуз и Дыня

9) Красный Апельсин и Грейпфрут

10) Банан Ваниль Крем

Линейка крепкая тёмная сторона-ситхи, линейка лёгкая - светлая сторона - джедаи.

Идея такая, чтобы цвета жидкости, которая обливает персонажа, совпадали с определенным вкусом. Например, жидкость #9 - Красный Апельсин и Грейпфрут. Жидкость цвета красного апельсина стекает с персонажа. Вместо цветов, которые показаны на примере, можно использовать фрукты/ягоды определенного вкуса жидкости.

Важный момент - персонажа необходимо видоизменить, чтобы он отличался от оригинального героя Star Wars. Изображения видоизмененных предоставлю.

ВАЖНО! В отклике, пожалуйста, пишите стоимость создания одного 3D персонажа, облитого жидкостью )