Создание видео роликов до 1,5 минут с созданием планировки помещения/разбором существующих рендеров/анимированные ролики с нуля по придуманным темам.



Например:

1. Эргономичная кухня: правило треугольника

Анимация: вид сверху, яркие зоны (мойка, плита, холодильник) образуют треугольник. Добавить движение повара между зонами с помощью стрелок, подчеркивая удобство расположения.



2. Гардеробная: ящики и органайзеры

Анимация: визуализация гардеробной с ящиками для обуви, разделителями для одежды и полками для аксессуаров. (референс: https://ru.pinterest.com/pin/897975613193939992/sent/?invite_code=f4886261a5c243c287f0e01b324f2b75&sender=668362538358177297&sfo=1



https://pin.it/3mGFkF9bD )



3. Эффект цвета в интерьере: (референс: https://pin.it/4AvKhb0Mt ) и тд.



Главное, уметь реализовывать такого и похожего формата видео)