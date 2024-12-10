Создать видео с 3D моделированием интерьера и не только

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  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки295 просмотров

Создание видео роликов до 1,5 минут с созданием планировки помещения/разбором существующих рендеров/анимированные ролики с нуля по придуманным темам.

Например:
1. Эргономичная кухня: правило треугольника
Анимация: вид сверху, яркие зоны (мойка, плита, холодильник) образуют треугольник. Добавить движение повара между зонами с помощью стрелок, подчеркивая удобство расположения.

2. Гардеробная: ящики и органайзеры
Анимация: визуализация гардеробной с ящиками для обуви, разделителями для одежды и полками для аксессуаров. (референс: https://ru.pinterest.com/pin/897975613193939992/sent/?invite_code=f4886261a5c243c287f0e01b324f2b75&sender=668362538358177297&sfo=1

https://pin.it/3mGFkF9bD)

3. Эффект цвета в интерьере: (референс: https://pin.it/4AvKhb0Mt) и тд.

Главное, уметь реализовывать такого и похожего формата видео)

3D-моделированиеАнимация объектовСоздание видео
5 месяцев назад
guest_1733819167249
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