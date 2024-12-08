Специалист по моделированию под печать

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Я ищу специалиста для реализации моделей под печать, особенно интересуют модели мехов. У нас есть полные концепты и скетчи для доработки. Необходимы навыки лепки и хардсерфинга детальных реалистических персонажей. Обычно создаем персонажа в A позе и затем ставим его в позы. Пожалуйста, присылайте примеры работ и укажите среднюю стоимость за модель.

3D-моделирование
5 месяцев назад
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