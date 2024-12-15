Требуется разработать 9 постеров с иллюзией стекла в Blender 3D. Постеры должны быть современными и реалистичными, в стиле рекламных или концептуальных работ. Итоговые материалы: файлы проекта в формате .blend и готовые постеры в PDF. Срок выполнения — до 24 декабря 2024 года.
Студентские работы по Maya3D
Нужно выполнить ряд студентских работ по Maya3D. Каждый файл с примером работы и референсом пронумерован и прикреплен ниже. Нужны файлы
1) Смоделировать похожий набор ящиков, забора, досок
2) Смоделировать 8 баночек зелья (указаны желтой рамочкой на приложенном файле) используя технику Subdivs. Где есть пробки, сделать пробки. Сделать композицию.
3) Взять модель Cauldron. Перенести в Marmoset Toolbag, добавить материалы. 1. Сделать три вариации цветового решения (вид спереди, сбоку и вид три-четверти), используя просто карту HDRI 2. Добавить свет и сделать рендер презентацию одного и двух ракурсов. 3. Сделать рендер с эффектом DOF. 4. Всё это оФормить в Фотошопе (три отредельные варианта материалов по несколько ракурсов), (один вариант с поставленным светом и 2-3 варианта с эффектом DOF.
4) 1. Создать эмблему Hammer. 2. Создать свои две эмблемы на свой вкус. Прислать рендеры из Marmoset.Создать две эмблемы на свой вкус. Прислать рендер из Marmoset Toolbag. Добавить освещение. В рендере показать общие планы и рендеры с DOF.
5) Создать модель "клетки гоблина". Добавить монетки с помощью Bullet. 1. Пернести модель в Marmoset, добавить материалы, добавить свет и сделать рендеры разных ракурсов. Сделать несколько рендеров с DOF. 2, Сделать видео TurnTable размером (800x800) или больше. 3. Сделать 3D крутилку (Marmoset Viewer)
6) Создать набор фигур (кроме коня) используя инструмент кривые и Revolve. Добавить детали и стилизацию на свой вкус.
7) Смоделировать объекты (указанные красной рамкой).
8) Создать три видео (Playblast) анимации падения ткани в разных вариантах. Прислать Playblast (три видео)
Заявки фрилансеров
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