Створити 2 AR-фільтри

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки314 просмотров

Завдання: Створити 2 AR-фільтри

Референс фільтру:

https://drive.google.com/file/d/1YlSWOStDVNf8C5zfEuAY16vo4s6l03oa/view?usp=drivesdk

ТЗ 1:

3D-модель голови мавпи (за референс можна взяти Апу з м/ф “Аладін”)

Маска має мати зуби та ротову порожнину (як на референсі)

При відкритті рота - в рот мають летіти банани - або якийсь інший прикольний варіант з бананами

Цільова аудиторія маски - діти. Це означає, що маска має бути приємна на сприйняття для дітей і батьків

При відкритті рота або залітанню банана - можливо видавати якийсь звук мавпи? https://www.youtube.com/watch?v=p33O4ODMYEg

ТЗ 2:

3D-модель голови віслюка (за референс можна взяти Віслюка зі м/ф “Шрек”)

Зробити анімовані вуха

Маска має мати зуби та ротову порожнину (як на референсі)

Рот має відкриватись

Цільова аудиторія маски - діти

При відкритті рота - можливо видавати якийсь звук?

Коментар: моделі потрібно створювати віддалено схожими на референси, щоб уникнути можливих судових тяжб від Disney

3 года назад
guest_16588389589015
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