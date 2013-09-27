Требуется рисовать бутылочки с наклейкой

Есть фото бутылочки настойки (см. приложение). Чтобы не фотографировать и обрабатывать несколько сотен таких бутылочек, требуется нарисовать их. Берется 1 бутылочка и на нее виртуально наклеивается наклейка. Наклейки все есть в формате jpg. Рисунок должен быть вписан в квадрат 600 * 600px, фон прозрачный, png. Прилагается фото пустой бутылочки. Если создадите из нее эффект заполненной бутылочки это будет плюс.

В приложении фото оригинальной бутылки для образца, фото пустой бутылки на которую нужно клеить наклейку, сама наклейка.

Требуется изготовить около 300 таких бутылочек. Просьба к заявке на работу прикреплять получившийся образец и указывать стоимость за единицу.

Спасибо.