Требуется рисовать бутылочки с наклейкой

Добрый день. Необходимо делать фигуры различных животных по аналогичной схеме сборки. (образец в прикреплённых фотографиях) На выходе должны быть; подетальная карта раскроя для станка ЧПУ (лазер CO2) в формате cdr и dwg с пронумерованными деталями ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото бутылочки настойки (см. приложение). Чтобы не фотографировать и обрабатывать несколько сотен таких бутылочек, требуется нарисовать их. Берется 1 бутылочка и на нее виртуально наклеивается наклейка. Наклейки все есть в формате jpg. Рисунок должен быть вписан в квадрат 600 * 600px, фон прозрачный, png. Прилагается фото пустой бутылочки. Если создадите из нее эффект заполненной бутылочки это будет плюс.
В приложении фото оригинальной бутылки для образца, фото пустой бутылки на которую нужно клеить наклейку, сама наклейка.
Требуется изготовить около 300 таких бутылочек. Просьба к заявке на работу прикреплять получившийся образец и указывать стоимость за единицу.
Спасибо.
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