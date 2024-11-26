Требуется 3D-дизайнер для создания Key Visual в рамках проекта. Необходимо опыт работы с текстурами (стекло, ткань, зеркало) и сложными формами. Соблюдение предписаний брендбука обязательно. Кандидат должен иметь креативный подход и готовность предлагать оригинальные идеи вместо простого следования референсам.
Трехмерная модель башни для видеоигры с подвижным орудием сверху
Описание: Башня представляет собой некое универсальное основание для различных орудий, одним из которых может быть шрапнельная пушка. Основание башни может содержать визуальные элементы подчеркивающие “характер” орудия установленного на ней (например ящики с ядрами, чаши, копья, лезвия, расположенные у основания или где-то в башне). Также башня может иметь знамена по типу хоругвий, которые можно либо покрасить в выбранный цвет, либо разместить на них изображения. Для флагов может понадобится анимация развеивания на ветру.
Шрапнельная пушка - пороховое орудие, визуально напоминающее пушки 16-17 века. Стреляет шрапнелью. Орудие расположено на подвижном основании, вращающемся на 360 градусов. Механизм вращения использует шестрени. Пушка должна иметь возможность стрелять под башню", то есть иметь отрицательные углы вертикальной наводки. Пушка должна быть расположена на "плавающем" лафете, чтобы можно было двигать орудие чуть вперед и чуть назад для создания анимации отдачи при выстреле. Должна быть возможность расположения на башне небольшого расчета (2 человека).
Детализация средняя — соответствие реальным размерам и пропорциям, с учетом средних и мелких деталей.
В качестве основных референсов следует использовать "Основной референс 1" и Основной референс 2". Референсы 1 и 2 отражают общий визуальный стиль.
Единицы измерения: метры
Габаритные размеры: радиус основания башни 5, высота 10 (относительно высоты моба - 2)
Формат текстур: RGBA Compressed DXT5
Размер текстур: (1024 x 1024) или (2048 x 2048)
Выходной формат: . FBX или . OBJ
Выбранный исполнитель
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