Відтворити картинку за зразком від ШІ

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки274 просмотра

Необхідно відтворити таку картинку в гарній якості, із редакціями.

Картинка має бути в ідентичному стилі із прикладом, 3Д та яскрава.

Зміни, які треба внести:

- прибрати вікна, картини і всі інші елементи з частини, що обведена зеленим (має бути глуха стіна, але щоб було видно, що є простір за поворотом)

- прибрати повітряні кулі

- замість кульок на підлозі зробити кубики таких самих кольорів, але одного розміру (близько 10х10см)

- зверху по центру на стелі має висіти проектор

- діти європейської зовнішності

- інші надписи на зображенні на стіні

Пропонуйте ваші умоми та коментарі. Завчасно дякую.

3D-моделированиеРедактирование изображений
4 месяца назад
atpronin
Андрей 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 месяца назад