Необходима 3D-анимация в 'Блендер' с объяснением создания видеоурока. Анимация должна включать действия персонажей, начиная с написания заголовка и заканчивая выкладыванием видео на YouTube. Сюжет включает персонажа, который объясняет процесс и демонстрирует его на практике. Важна четкость и последовательность действий в анимации.