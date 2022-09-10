Необходим мод на игрового персонажа для игры Скайрим. Требуется создать персонажа, который будет похож на предоставленный образ, без сложных деталей. Скриншот образа будет выслан для ориентировки.
Виготивлення Макету для друку 3Д букету - цікава робота
Треба виготовити макет для друку 3Д Букету квітів.
Перша частина фото - референс треба створити свій.
Макет складається з 3-х деталей, які перетворюються в об'ємну фігуру, фото кожної деталі.
Етапи співпраці:
1. Вибір квіткової композиції - 3 варіанти.
2. Виготовлення макету для друку 3д прототипу - 3 штуки.
3. Друк прототипів.
4. Вибір кінцевого продукту.
5. Доведення кінцевого варіанту до готовності - внесення правок до 3-х разів.
Вимоги до кінцевого макету:
- Соковита картинка.
- Максимально фотореалістичні квіти.
- Макет у векторі.
- +1 мм у кольорі по контуру, щоб ніж не залишав білий контур.
P.s Буде друкуватись велика партія, готові вкладатись у якісний макет.
Віримо у ЗСУ
Слава Україні
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