Визуализатор для проектов тайских вилл

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки87 просмотров

Ищу визуализатора для работы над проектами больших тайских вилл. Требуется ответственный человек, который быстро работает и не нуждается в постоянных правках по мелочам. Важны качество текстур и света. Если вы такой человек, пожалуйста, напишите мне.

Визуализация объектов
10 дней назад
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Константин
 
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