Требуется 3D дизайнер для разработки модели плойки (приставки). Обеспечьте визуальное соответствие с предоставленным изображением и примером от другого автора. Оплата обсуждаема, ожидаются предложения по стоимости.
Визуализация
Создать визуализацию фото мебели для сайта. Источник фото ...obj файлы (базис мебельщик)
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