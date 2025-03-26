Требуется разработать милого 3D мультяшного робота с анимацией для интеграции с AI-чат-ботом. Необходимы стилизованный 3D персонаж, UV-развёртка и текстуры. Анимации включают ожидание, выход, разговор и другие. Форматы: .glb или .gltf, оптимизация для веба (30-50k полигонов), совместимость с Three.js.