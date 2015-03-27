Визуализация

$200
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка120 просмотров

Строящийся дом, в котором хотелось бы организовать комфортные условия. Начать хотел бы с салона, площадью 70 метров примерно. Пройти весь путь, а затем уже решать в отношении всего дома, с учётом бюджета.

10 лет назад
dh-nurnberg
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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