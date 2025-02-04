Визуализация итерьера и экстерьера автомобиля

$200
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки367 просмотров

Необходимо визуализировать в нескольких вариантах интерьер и экстерьер определенного автомобиля. На основе которого будет произведен пошив салона и окраска авто.

Кроме визуализации требуется понимание "прекрасного" и сочетания не сочетаемого

Визуализация объектов
3 месяца назад
guest_1738947681377
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