Визуализация названия торгового центра

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок222 просмотра

тз вложено.

пишите сроки, цены.

и примеры работ.

13 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать 3D-модели тел людей (мужск. и женск.)

    Есть 3D модели анатомических оболочек тела человека – мужская и женская модель. Они будут предоставлены выбранному исполнителю. Задача: На основе этих 3D анатомических оболочек тел надо сделать 3D модели реальных ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн 3D-рисунка завода (доработка существующего)

    Нам бы хотелось усовершенствовать существующий объёмный рисунок дополнениями, которые произошли, а также нанести схематично близлежайшие улицы, чтобы рисунок не висел в воздухе. Если есть такая возможность, а если нет, то нужно создать новый подобный рисунок ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн объёмного рисунка завода

    Нам нужен дизайн нашего завода в схематичном объёмном виде. У нас есть уже такой рисунок, который существует в слайд-шоу. Но на этом рисунке нет текущих изменений и ближайших улиц, которые нам бы хотелось туда внести. ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 3D-визуализация архитектуры.

    Задание: По чертежам выполнить модель помещений дома, с учётом имеющихся высот потолков, окон, дверей. Болванки без мебели и материалов. Оконные и дверные проёмы без заполнения (могут присутствовать условные оконные рамы, без деталировки) Выполнить ...

    3ds Max
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация и проработка помещения в максе 2011

    Есть фаил помещения совмещенная гостиная-кухня, в 3d макс 2011, Нужно его отредактировать (поменять мебель (фаил во вложении), до работать конструкции потолка, на кухне появится подиум по прямой, сменить цвета) и ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать модель логотипа, выполненную в 3ds max

    Есть модель логотипа, смотри превью во вложении. Нужно доработать, чтобы по качеству не уступала логотипу Fiat см. http://www.autowp.ru/pictures/fiat/logotypes/autowp.ru_fiat_logo_1.jpg Буквы нужно чтобы были как в логотипе Fiat, чтобы видна также была их легкая выпуклость, ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подготовка моделей для 3d печати

    нужен модельер, для подготовки моделей для 3d печати. Желательно человек который уже печатал свои модели. Обычно нужно взять готовую модель, отмасштабировать, залатать дыры, все слить в один объект, порезать на куски если требуеться и экспортнуть ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад