Визуализация ресторана с людьми

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки422 просмотра

Требуется выполнить визуализацию ресторана 418м² 2 уровня с людьми, аксессуарами и т.д., всего 4 картинки. Есть модель архитектуры в fbx Качество нужно такое как на картинке. Пишите цены и сроки и обязательно примеры подобной работы

4 года назад
artur211190
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