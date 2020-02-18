Визуализация санузла

1/ есть замеры площадей , есть коллажи, как хотелось бы это видеть нужно хорошее качественное 3д , два ракурса нужно быстро и по фиксированной цене 2/ есть план площади и понимание, что в нем должно быть - два ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо визуализировать санузел в 3d max, текстуры и развертка, порт из архикада прилагаются
- Похожие заказы
- 3D-графика13 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужно сделать красивую шапку для детского Ютуб канала с элементами 3D По срокам не срочно.Оплата после одобрения картинки с водяным знаком3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно отрисовать 4 детали, не сложных, из которых состоит фильтр (система очистки) воды.Что есть:- исходник (сцена в 3dmax), где половина требуемых компонентов уже была ранее отрисована, с правильными материалами (фактурой поверхности);- чертежи всех компонентов с ...3D-графика15 заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...Закрыт4 года назад
Необходимо, не пользуясь автопривязкой, править уже привязанную к скелету модель. Также будет необходимо скачать плагины импорта/экспорта модели в этом формате для работы с моделью. Желательно выполнение заказа в Autodesk Maya.Закрыт4 года назад
Собственно нужно открыть мой файл, нажать экспорт, всё.Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Я ИП, занимаюсь проектами и их менеджментом в области архитектуры и дизайна. Ищу визуализатора под проектную линейку на пару недель. У кандидата может быть любое образование и опыт работы, но наличие портфолио, пусть и совсем небольшого, обязательно. ...3D-графика26 заявокЗакрыт4 года назад
Срочно ищу моделировщика для 3 Д пиццерезки . Если у вас есть некоторые инженерные навыки это плюс. Сообщите цену. Все срочно. ][b]Обязательные требования[/b] Доступность профессионализм ПУНКТУАЛЬНОСТЬ.3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
Отрисовка 3D моделей строительных конструкций и их элементов по ТЗ заказчика. Примеры готовых узлов прилагаю3D-графика19 заявокЗакрыт4 года назад
Есть порядка 50 уникальных SKU, нужно сделать 3D визуализацию для карточек товара в интернет-магазине.3D-графика20 заявокЗакрыт4 года назад