Визуализация санузла

3D-графикаЗакрыт14 заявок317 просмотров
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Необходимо визуализировать санузел в 3d max, текстуры и развертка, порт из архикада прилагаются

4 года назад
guest_15713202495951
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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