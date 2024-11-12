Визуализация застройки для съемки ролика

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки280 просмотров

Я ищу специалиста для проектной работы по визуализации застройки для съемки ролика.

Ставка: по договоренности.

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Визуализация объектов
6 месяцев назад
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