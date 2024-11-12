Требуется архитектурный визуализатор для переноса моделей из 3DsMax или SketchUp в Unreal Engine 5. Задачи включают настройку текстур и света, а также оптимизацию FPS. Необходим опыт работы в UE5 не менее 2 лет и навыки создания качественных интерьерных и экстерьерных рендеров.