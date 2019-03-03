Внести изменения, доработать 3D модель камина

3D-графикаЗакрыт6 заявок244 просмотра
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Необходимо внести изменения согласно пожеланиям дизайнера в 3D модель камина.  Файлы в .max  .mtl , model CNC и еще в чем то имеются.  В прикреплении картинка с пожеланиями дизайнера. Предлагайте бюджет.

5 лет назад
BelloStone
54 годаИспания
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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