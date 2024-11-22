Заказ на моделирование 3D бюстов ученых-физиков

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка181 просмотр

Ищу 3D художника/скульптора для моделирования 10-ти реалистичных бюстов ученых-физиков по референсам и фотографиям.

Все необходимые референсы и фотографии будут предоставлены.

Покраска моделей не требуется, достаточно наложения матовой текстуры.

Присылайте ваше портфолио и прайс лист.

3D-моделирование
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виктория
 
33 года
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад