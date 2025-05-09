Требуется помощь с рендером готового проекта покет парка. Необходимо заменить исчезнувшие текстуры и создать 6 видовых кадров. Ищем специалиста по 3D рендерингу для завершения работы.
Закончить проект по риггингу и 3д анимации в Blender
Сами модели уже есть, надо их подогнать под критерии в файле и сделать риггинг с анимацией и остальные моменты указанные в файле, к 29 мая должно быть готово
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