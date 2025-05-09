Закончить проект по риггингу и 3д анимации в Blender

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Открыт1 заявка65 просмотров

Сами модели уже есть, надо их подогнать под критерии в файле и сделать риггинг с анимацией и остальные моменты указанные в файле, к 29 мая должно быть готово

3D-моделированиеBlenderАнимация персонажейСоздание анимаций
10 часов назад
Ерканат
 
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Был
9 часов назад
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Владислав
 
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Был
9 часов назад
29 отзывов
10 часов назад