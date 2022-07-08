Добрый день, шкода в стадии капитального ремонта. нужен 3 д дизайн в первую очередь холла и лестницы. Некоторые исходные данные уже есть. Но цветовых решений по холлу еще нет. Понравился ваш стиль . Уточните, пожалуйста стоимость работ и сроки