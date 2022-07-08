Ищем 3D-моделлер для создания реалистичной модели кресла в 3ds Max с использованием V-ray. Требуется опыт работы с 3ds Max (желательно 2022) и V-ray 5. Допускается разработка в Blender с последующим переводом в Max. Модель должна соответствовать размерам, развертке и текстурам, подробности будут указаны в ТЗ. Обратите внимание, что отсутствие текстуры снизит оплату до 50%.
Зд дизайн холла школы + лестницы
Добрый день, шкода в стадии капитального ремонта. нужен 3 д дизайн в первую очередь холла и лестницы. Некоторые исходные данные уже есть. Но цветовых решений по холлу еще нет. Понравился ваш стиль . Уточните, пожалуйста стоимость работ и сроки
Заявки фрилансеров
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