Зимний домик в котором черепашки празднуют новый год (blender)

$18
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки277 просмотров

Сделайте пожалуйста красивую новогоднию атмосферу, где 2 черепашки отмечают новый год (сделайте их милыми)

Ниже я прикреплю миры которые можно использовать по вашему желанию (нужно всё выполнить в программе blender)

3D-моделированиеBlender
5 месяцев назад
guest_1730908953463
6 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
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Деннис
 
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