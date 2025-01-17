Зробити "живим" логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок212 просмотров

Э лого, треба зробити щоб він був обʼємним та рухомим, щоб можна було вставляти перед початком відео кліпу. Наприклад, робить оберт та відблискує. Секунд 5. в mp4 на темному та на світлому фоні.

Логотип є в форматі AI

Adobe IllustratorАнимация логотипов
3 месяца назад
zakachalov
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