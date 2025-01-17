Необходимо создать 3D-модель гнома с бородой в формате .STL. Переднюю часть можно закрыть листочком или пузом. Полигональность не критична, главное - внешний вид. Приложите примеры ранее выполненных работ.
Зробити "живим" логотип
Э лого, треба зробити щоб він був обʼємним та рухомим, щоб можна було вставляти перед початком відео кліпу. Наприклад, робить оберт та відблискує. Секунд 5. в mp4 на темному та на світлому фоні.
Логотип є в форматі AI
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется создать и анимировать низкополигонального 3D аниме-персонажа в Blender. Проект включает создание тела, одежды, рига и анимации. Каждый этап должен быть сохранен в отдельном файле с фото процесса и рендером. Этапы: создание тела, одежды, риг тела с анимацией, риг лица и анимация. Полная свобода творчества, при необходимости предоставляются референсы.3D-графика1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищется специалист для создания рига велосипеда в Cinema 4D. Готовая модель уже имеется, референсы по ригу доступны. Бюджет обсуждается.Закрыт3 месяца назад
- $40
Необходимо выполнить 2D и 3D рисунки с использованием OpenGL в рамках дисциплины компьютерная графика. Проект включает определенные условия, которые должны быть учтены при разработке графики.Закрыт3 месяца назад
Необходимо разработать 3D-модель собачьей конуры. Важно проработать детали, чтобы модель была готова для дальнейшего использования. Ожидается внимание к дизайну и функциональности.Закрыт3 месяца назад
Необходимо создать высокополигональные 3D-модели радиаторов для использования в видео и цифровых материалах. Модели должны включать резьбовые соединения, фитинги моделить не нужно. Чертежи и размеры будут предоставлены.3D-графика7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка рабочего макета презентации жилого комплекса, который будет акцентировать внимание на дизайне интерфейсов. Ожидается качественное визуальное оформление и структурированная подача информации о комплексе.Закрыт3 месяца назад
Требуется 3D-дизайнер для разработки реалистичных занавесов и анимированной графики с баблами, логотипами и цифрами. Ожидается качественная работа и оригинальный подход. Портфолио обязательно.Закрыт3 месяца назад
Требуется профессионал в области CGI и VFX для создания 5-секундного вертикального ролика. Необходимо использовать AI для визуализации сцены, где девушка облизивает логотип, вызывая стекание зеркальной краски. Опыт в подобных проектах обязателен. В наличии есть отснятый кадр с продуктом.Закрыт4 месяца назад
Требуется создать текстуры для статуи в стиле Bazo Balov или Dishonored 2 и анимировать статичную модель руки. Задача включает создание простой запеченной текстуры и карты нормалей, а также текстуры в другом стиле. Необходима анимация руки длительностью 1 секунда с запеканием текстур. Ожидается опыт работы с Blender и Substance.Закрыт4 месяца назад