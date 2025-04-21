Требуется внести изменения в 3D-модель пульта: добавить разъем для зарядки и отверстия для батареек. Выполнить полное UV-развертывание и создать текстуры в Substance Painter, аналогичные референсу. Работы должны быть выполнены в Maya, Blender или Substance Painter. Укажите сроки выполнения.
3D-моделирование на заказ
Введение в 3D-моделирование: Зачем и где это применяется
Современное 3D-моделирование — это неотъемлемая часть различных областей, от архитектуры до киноиндустрии. Эта технология позволяет создавать трехмерные цифровые модели объектов, которые можно использовать для визуализации, проектирования и даже производства. Независимо от того, занимаетесь ли вы дизайном мебели или создаете анимацию для рекламного ролика, 3D-моделирование открывает новые горизонты для воплощения ваших идей. Визуализируйте будущее вашего проекта, минимизируйте ошибки на стадии разработки и создавайте впечатляющие презентации с помощью этой передовой технологии.
Как 3D-моделирование решает задачи клиентов
3D-моделирование предлагает множество решений для бизнес-задач. Во-первых, оно позволяет визуализировать конечный продукт еще до его создания. Это особенно важно для архитекторов и дизайнеров, которым нужно представить свой проект клиентам в наиболее реалистичном виде. Во-вторых, 3D-моделирование снижает расходы на прототипирование. Возможность вносить изменения в цифровую модель до начала физического производства экономит время и ресурсы. Кроме того, 3D-модели обеспечивают более точное представление, что минимизирует риск ошибок и недоразумений. Это также позволяет улучшить процесс разработки, ускоряя выход продукта на рынок и увеличивая его конкурентоспособность.
Примеры успешного применения 3D-моделирования
В архитектуре 3D-моделирование активно используется для создания реалистичных визуализаций зданий. Например, архитектурные бюро могут презентовать клиентам будущие проекты, включая внутреннюю отделку и внешний ландшафт. В индустрии развлечений, особенно в кино и видеоиграх, 3D-моделирование позволяет оживить фантастические миры и персонажей, делая их более убедительными и захватывающими. В производстве, особенно автомобильном и авиационном, 3D-модели помогают инженерам тестировать аэродинамику и эргономику. Все это делает 3D-моделирование незаменимым инструментом в различных сферах, повышая качество и скорость реализации проектов.
Заключение: Воспользуйтесь преимуществами 3D-моделирования
3D-моделирование — это мощный инструмент, который может значительно улучшить процесс проектирования и производства. Оно позволяет визуализировать идеи, экономить ресурсы и ускорять разработку. Независимо от вашей отрасли, использование 3D-технологий открывает путь к более качественным и эффективным решениям. Не упустите возможность сделать ваш проект более успешным и конкурентоспособным. Свяжитесь с нами, чтобы заказать профессиональные услуги по 3D-моделированию и воплотить ваши идеи в жизнь.
Частые вопросы
Стоимость 3D-моделирования может варьироваться в зависимости от сложности проекта, уровня детализации и сроков выполнения. На платформе Weblancer вы можете найти специалистов, предлагающих услуги по моделированию от 100 USD. Рекомендуем уточнять стоимость у исполнителей напрямую.
Сроки выполнения 3D-моделирования зависят от сложности проекта и объема работы. В среднем, простой проект может занять от 3 до 7 дней. На Weblancer вы можете обговорить сроки с фрилансером и выбрать того, кто соответствует вашим требованиям по времени.
Для начала работы обычно требуется техническое задание с описанием проекта, чертежи или эскизы и любые дополнительные материалы, которые помогут в создании модели. На Weblancer вы можете обсудить все детали напрямую с выбранным исполнителем, чтобы обеспечить успешное выполнение проекта.
- 3D-моделированиеBlender3D-графика1 исполнительЗавершен3 дня назад
- $50
Требуется разработать mid-poly 3D персонажа для игры с ригом. Анимация не нужна. Будет предоставлен рисунок персонажа для ориентировки в дизайне.3D-моделированиеСоздание персонажейЗакрыт3 дня назад
- $50
Необхідно створити три моделі молдингів у форматі STEP. Всі молдинги мають однаковий профіль (висота 10 мм, ширина 30 мм). Перший молдинг довжиною 1130 мм з пазами, другий - 850 мм, третій - 1200 мм з пазами та симетричним варіантом. Внутрішні пази мають відступи від країв. Модель профілю надається у додатку.3D-моделирование3D-графика1 исполнительЗакрыт6 часов назад
- $20
Доброго времени суток! Интересует дизайн логотипа для новой туристической фирмы «VIRELA» ( при выборе названия была цель: -не избитое наименование, звучное, легко запоминающееся, а также которое настраивает на путешествие) Сейчас нужен ...Логотипы и Знакинет заявокОжидает оплаты
- $3
Требуется достать 3D-модель поезда Иволга 4.0 из sketchfab или смоделировать её, если стоимость не слишком высокая. Ожидается оценка стоимости выполнения задания. Подробности можно уточнить по ссылке на модель.3D-моделированиеПарсинг данныхПоиск информацииСоздание сайтовТестирование сайтовЗакрыт4 дня назад
Требуется дизайнер для разработки 3D плана рассадки в ресторане. Работа должна быть выполнена качественно и профессионально. Ожидается высокое качество исполнения, соответствующее требованиям ресторанного бизнеса.3D-моделирование3D-графика3 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется 3D моушн дизайнер / аниматор для проектной работы по созданию креативных роликов для рекламы мобильных игр. Работа включает создание геймплейных 3D роликов с использованием готовых ассетов и самостоятельным поиском необходимых материалов. Подробное техническое задание с референсами будет предоставлено.3D-моделированиеМоушн-дизайнСоздание анимацийСоздание рекламных роликовОткрыт6 дней назад
Разработайте 3D-модель челюсти, на которой будут интерактивные зубы. При нажатии на зубы должны всплывать вопросы для олимпиады по пропедевтике стоматологических заболеваний в формате игры 'Своя игра'.3D-моделированиеЗакрыт6 часов назад
Необхідно створити модель метелика або інший об'єкт з анімацією руху в стилі голограми. Важливо реалізувати ефект голограми для візуально привабливого представлення.3D-моделированиеBlenderАнимация1 заявкаОткрыт8 дней назад
Необходимо разработать серию стилизованных картинок под мрамор для анимации на сайте. Включает три элемента: взрыв, разлом крипто-монеты и 10 вращающихся криптомонет. Прототип макета доступен для ознакомления. Укажите стоимость и срок выполнения при подаче заявки.3D-моделированиеСоздание иллюстрацийСоздание картинокИллюстрации и Рисунки4 заявкиОткрыт10 дней назад
- $15
Необхідно розробити 3D модель складної сцени, такої як будинок, природа або вулкани. Додати текстури з фотографій або готових ресурсів, налаштувати оточення та освітлення. Виконати рендеринг зображення в хорошій якості (cycles) та, якщо можливо, рендер анімації. Результат має бути файл blend, зображення у форматах png або jpeg, а також відеофайл при можливості.Открыт12 дней назад
Необходимо создать 3D-модель в программе Rhinoceros 8 по предоставленным чертежам и фотографиям. Важно уделить внимание работе с кривыми и соответствию формы изделия. Внутренние детали откидной крышки моделировать не требуется. Срок выполнения — 5 мая.3D-моделированиеОткрыт13 дней назад
Ищем CG артиста для создания 3D-моделей мороженого по референсным фотографиям. Необходимы 4 вида моделей: в упаковке и отдельно, с максимальной детализацией и реалистичными текстурами. Анимация должна включать медленное вращение на фоне с брызгами или кусочками фруктов. Срок выполнения — 7-9 рабочих дней.3D-моделированиеЗакрыт6 дней назад
- $120
Требуется разработать 3D-модель головы, готовую для печати на 3D-принтере. Важно обеспечить соответствие требованиям печати и детализации для качественного результата.3D-моделирование3D-графика6 заявокОткрыт15 дней назад
- $10
Необходимо создать 3D-сцену в Blender на тему 'В скворечнике живет семья' в жанре фантастики. Требуется просто накидать элементы для визуализации, без необходимости в профессиональной работе. Основное внимание на общий вид сцены.3D-моделированиеBlender3D-графика5 заявокОткрыт15 дней назад
Необходим 3D-рендеринг для архитектурного проекта. Требуются изображения вид сверху и сбоку в угловой проекции. Первый вариант включает четырёхэтажное здание, 17 трёхэтажных домов и 3 парковочных места. Второй вариант — только парковка. Ожидаются два варианта визуализации.3D-графика1 исполнительЗавершен3 дня назад
Требуется разработка 3D-модели плетеного кресла на основе прикрепленного чертежа. Модель должна быть предоставлена в формате GLB с текстурами. Также возможен формат FBX. Укажите стоимость и сроки выполнения.3D-моделированиеСоздание чертежей3D-графика6 заявокОткрыт20 дней назад
Ищется 3D дизайнер для разработки аркадного ретро автомата. Кандидат должен иметь опыт в дизайне промышленных объектов и предоставить портфолио с примерами работ. Важна проработка деталей и соответствие стилю ретро.3D-моделированиеДизайн объектовЗакрыт14 дней назад
Необходимо разработать 3D-модель кораблика для детской площадки с использованием SketchUp версии 2017. Ваша задача - создать модель по чертежу и предоставить файл проекта для дальнейшего использования.3D-моделированиеSketchUpОткрыт21 день назад
Необходимо разработать кастомную бленду для автомобильной фары, основываясь на предоставленных фото и размерах. Подготовить модель для 3D-принтера.3D-моделированиеЗакрыт22 дня назад