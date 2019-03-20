Добрый день. Ищем разработчиком с опытом, в приоритете те кто уже знаком #Aimeos. Проект интернет-магазина большой, за пример такие сайты: hoff.ru и divan.ru Пакет Laravel ecommerce для сверхбыстрых интернет-магазинов, масштабируемых торговых площадок, сложных B2B-приложений и ...
Заказать услуги программиста Aimeos
Найдите программиста Aimeos прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Aimeos на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $1500LaravelAimeosИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день, необходимо установить и настроить для работы [url=https://github.com/aimeos/aimeos-Symfony#symfony-4]https://github.com/aimeos/aimeos-Symfony#symfony-4[/url]SymfonyAimeosСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! https://github.com/aimeos/aimeos-laravel#aimeos-laravel-package https://packalyst.com/packages/package/darryldecode/cart Желательно иметь опыт работы с этим. В заявке -укажите скайп.LaravelAimeosИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад