Добрый день. Ищем разработчиком с опытом, в приоритете те кто уже знаком #Aimeos. Проект интернет-магазина большой, за пример такие сайты: hoff.ru и divan.ru Пакет Laravel ecommerce для сверхбыстрых интернет-магазинов, масштабируемых торговых площадок, сложных B2B-приложений и ...