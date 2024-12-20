2D аниматор для крипто проекта и фотошоп дизайнер для покраски объектов

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Закрыт1 заявка12 просмотров

Ищу 2D аниматора/покадрового аниматора для создания короткой мультипликации в «деген-мем» стиле для крипто проекта. Также ищу фотошоп дизайнера на небольшую задачу по покраске объектов, работе с масками, эджасту света/цвета/контраста. Пишите, пожалуйста, по форме: «2D аниматор, мое портфолио - линк, и немного о себе».

Adobe PhotoshopОбработка изображений
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад
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Анимация

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