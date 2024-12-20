Ищется Моушн Дизайнер для разработки 3 гиф-фонов для виджетов. Необходимо создать 3 гиф-файла в размерах: маленьком, среднем и большом, каждый весом не более 20 MB. Требуется профессиональный подход к анимации и создание качественных легких гифок. Примеры работ и портфолио обязательны.
2D аниматор для крипто проекта и фотошоп дизайнер для покраски объектов
Ищу 2D аниматора/покадрового аниматора для создания короткой мультипликации в «деген-мем» стиле для крипто проекта. Также ищу фотошоп дизайнера на небольшую задачу по покраске объектов, работе с масками, эджасту света/цвета/контраста. Пишите, пожалуйста, по форме: «2D аниматор, мое портфолио - линк, и немного о себе».
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