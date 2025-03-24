2D-аниматор по персонажам в стиле Глен Кин + Аниме

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка5 просмотров

Ищем 2D-аниматора, который сможет работать с персонажами в стиле Глен Кин и аниме. Необходим опыт в покадровой мультипликации для создания динамичных зарисовок, включая фазовки, компоновки и экспрессивные движения. Срочный старт, так как дедлайны уже близки. Оплата и объем работы будут обсуждаться в личной переписке. Присылайте портфолио.

25 дней назад
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Заявки фрилансеров

Эдуард
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
25 дней назад