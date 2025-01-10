2д анимация бега пикселного персонажа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка16 просмотров

Нужно сделать уже готовому 2д пиксельному персонажу анимацию бега, 100 руб

3 месяца назад
guest_1737203624686
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад