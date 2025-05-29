Ищу 2D художника-аниматора для создания стилизованных роликов на удаленке. Работаем небольшой командой над роликами для ютуба. Задача - отрисовывать несложные сценки со стилизованными персонажами-людьми. Ищу под проект, если сработаемся - то регулярный поток задач вам обеспечен. Пожалуйста в отклике присылайте сразу примеры своих работ. По оплате договоримся 100%.