2D художник-аниматор для создания роликов на ютубе

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Ищу 2D художника-аниматора для создания стилизованных роликов на удаленке. Работаем небольшой командой над роликами для ютуба. Задача - отрисовывать несложные сценки со стилизованными персонажами-людьми. Ищу под проект, если сработаемся - то регулярный поток задач вам обеспечен. Пожалуйста в отклике присылайте сразу примеры своих работ. По оплате договоримся 100%.

Создание анимаций
день назад
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