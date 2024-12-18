Короткая Lottie анимация.

Постараюсь объяснить суть анимации, напишите мне если я не доходчиво объяснил.

Есть лого, у лого определенное очертание, это голова робота.

Суть: появляются иконки (иконки есть, их много и они разные). Эти иконки появляются в определенных местах (как бы создают очертание логотипа, в этот момент камера отдаляется). Иконки заполняют логотип (которого пока не видно) слева на право. Камера медленно отодвигается назад (иконки и картинка уменьшается). Скорость заполнения увеличивается. Иконки начинают менять цвет на цвет лого. Когда иконки полностью заполнили лого (между ними есть же некое пространство минимально) заполняем пространство цветом лого и в общем заливаем все логотипом.

Таким образом в конце концов мы видим просто логотип. Как-то так.

Напишите пожалуйста цену вашей работы, важно реализовать именно в формате Lottie, знаю что этот формат доступен во многих редакторах и это не должно быть проблемой.

Укажите пожалуйста цену своей работы.

Длительность анимации до 5 сек.