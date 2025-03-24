Ищется 2D-аниматор для работы с персонажами в стилях Глен Кин и аниме. Необходим опыт в покадровой анимации для создания динамичных зарисовок, включая фазовки и экспрессивные движения. Срочный старт с близкими дедлайнами. Оплата и объем работы обсуждаются в личной переписке. Портфолио обязательно.
2D–моушн дизайнер с навыками персонажной анимации
Ищу 2д–моушн дизайнера с навыками персонажной анимации. Задача: взять готовые 2d–иллюстрации, которые нарисовал художник, анимировать их и смонтировать анимационный ролик под аудио–джингл, диктора и саунд-эффекты. Длительность: 2 минуты. Сроки: 10-15 дней.
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