Необходимо создать рисованные или AI-анимированные мультики для музыки, длиной от 3 минут. В идеале с одним и тем же персонажем, который будет подчеркивать настроение музыки, например, девушка с гитарой и маленькая собачка. Сюжеты могут включать прогулки в лесу, на берегу моря, встречи с животными и другие сцены.