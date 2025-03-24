2D–моушн дизайнер с навыками персонажной анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки13 просмотров

Ищу 2д–моушн дизайнера с навыками персонажной анимации. Задача: взять готовые 2d–иллюстрации, которые нарисовал художник, анимировать их и смонтировать анимационный ролик под аудио–джингл, диктора и саунд-эффекты. Длительность: 2 минуты. Сроки: 10-15 дней.

Анимация персонажейМонтаж видеороликовМоушн-дизайн
25 дней назад
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